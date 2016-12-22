防菜花、肛門癌 子宮頸癌疫苗打了有效？

根據統計從有性經驗開始後的3年內，約有一半的人都感染過HPV病毒。圖片來源：健康365

相較於以往子宮頸癌難以預防，現今可透過疫苗來預防子宮頸癌及菜花，不管男女若是能及早接種子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）將可大幅降低罹患子宮頸癌及菜花的機率。

根據統計從有性經驗開始後的3年內，約有一半的人都感染過HPV病毒，但並不是每個人都會發病，多數人能靠自己的免疫力消除病毒，部分人因為體質或免疫力較低而無法清除病毒，若感染持續超過1年，女性罹患外陰部癌、陰道癌等風險即增加，男性也會增加陰莖癌、肛門癌等風險，另外，男性感染HPV病毒會傳染給女性，因此男性施打疫苗，可預防罹患菜花、肛門癌，還能保護另一半被感染。

過去施打疫苗的對象為9-26歲沒有性經驗的女性，在此年齡層因未被HPV病毒感染，注射疫苗最有效，但近年來許多研究發現即使有性經驗的女性施打還是有約九成的防護效果，目前世界各國對於幾歲應施打HPV疫苗規定不一，台灣規定為9-26歲的女性。

提醒民眾並不是注射過疫苗就完全免疫，還是有些許風險，防範HPV最好的方法是，單一性伴侶以及進行性行為時應配戴保險套，也建議年輕的男女應向醫生諮詢安排趁早注射HPV疫苗，年齡達30歲以上的女性每年還是要定期做子宮頸抹片篩檢，早期發現治癒率極高。

(中時電子報)