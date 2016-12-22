醫院男照護員猥褻女病患 判刑1年定讞
任職於台南市病患看護公司的柯姓男子，3年前被派到醫院於夜間照料病患，他無故進入非他負責的女病患病房內，見對方全身無力、說話不清，竟強吻她還隔著紙尿褲撫摸其下體，最高法院斥責柯男惡性非輕，今日依乘機性交猥褻罪將柯男判刑1年確定。
柯男在2013年11月25日凌晨，利用擔任台南市某家公立醫院夜間看護工作的機會，先後3次無故進入1名女病患病房內，女病患誤認是鄰床病患親友，請他幫忙用凡士林塗抹唇部，他發現對方全身無力、發聲不清而不能抗拒，竟起色心加以猥褻。
柯男親吻女病患，並用手隔著紙尿褲撫摸她的私處及大腿內側後離開，不到半小時，他再度返回病床旁，又故技重施再次猥褻女病患，還說「妳太瘦了」等語，滿足自己的性慾得逞後離開，女病患得知後立即向醫院反應，並到警局報案。
歷審都認為，柯男為了滿足個人的性慾，趁職務之便，利用女病患因傷病不能抗拒之際而加以猥褻，造成對方心理上難以磨滅的傷痛與陰影，惡性非輕，依乘機性交猥褻罪將他判刑1年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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