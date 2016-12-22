北市12行政區地價下調 文山區調幅最大

我要評比

台北市地政局今天公布明年公告土地現值統計，12個行政區地價均下跌，其中以文山區調幅最大，中正區買賣移轉交易量較去年同期增加，交易動能相對穩定，調幅最小，中山區次之。

地政局表示，台北市地價及標準地價評議委員會考量最近一年地價動態及目前整體經濟狀況後，評定106年公告土地現值平均調幅為-2.43%。

地政局解釋，土地現值在每年1月1日公告，作為買賣交易時課徵土地增值稅的基礎，但不是課徵地價稅的依據，所以本次調整對明年地價稅不會產生影響。

地政局表示，106年公告土地現值作業期間，從民國104年9月2日至105年9月1日，受整體經濟景氣不佳、房地合一課稅制度上路、不動產稅制改革議題等因素影響。

地政局評估，不動產市場觀望氣氛濃厚，投資性買盤退散，全市買賣登記案件量共有2萬4572件，與去年同期相較減少2222件，減少幅度約8.29%。

地政局指出，各行政區中以文山區調幅-3.94%最大，中正區買賣移轉交易量，較去年同期增加2.67%，交易動能相對穩定，且市府持續投入西區門戶計畫及捷運萬大線動工興建等因素支撐，調幅-1.05%最小，中山區調幅-1.68%次之。

地政局說，在整體房地產景氣不佳，全市地價普遍下跌，但仍有10.43%區段，因整體開發及重大公共工程建設帶動或土地使用變更、土地使用強度與效益提升或因反映實價登錄動態，讓公告土地現值仍有上漲情形，其餘89.57%區段多為下跌或持平。1051222

(中央社)