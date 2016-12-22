北市12行政區地價下調 文山區調幅最大
台北市地政局今天公布明年公告土地現值統計，12個行政區地價均下跌，其中以文山區調幅最大，中正區買賣移轉交易量較去年同期增加，交易動能相對穩定，調幅最小，中山區次之。
地政局表示，台北市地價及標準地價評議委員會考量最近一年地價動態及目前整體經濟狀況後，評定106年公告土地現值平均調幅為-2.43%。
地政局解釋，土地現值在每年1月1日公告，作為買賣交易時課徵土地增值稅的基礎，但不是課徵地價稅的依據，所以本次調整對明年地價稅不會產生影響。
地政局表示，106年公告土地現值作業期間，從民國104年9月2日至105年9月1日，受整體經濟景氣不佳、房地合一課稅制度上路、不動產稅制改革議題等因素影響。
地政局評估，不動產市場觀望氣氛濃厚，投資性買盤退散，全市買賣登記案件量共有2萬4572件，與去年同期相較減少2222件，減少幅度約8.29%。
地政局指出，各行政區中以文山區調幅-3.94%最大，中正區買賣移轉交易量，較去年同期增加2.67%，交易動能相對穩定，且市府持續投入西區門戶計畫及捷運萬大線動工興建等因素支撐，調幅-1.05%最小，中山區調幅-1.68%次之。
地政局說，在整體房地產景氣不佳，全市地價普遍下跌，但仍有10.43%區段，因整體開發及重大公共工程建設帶動或土地使用變更、土地使用強度與效益提升或因反映實價登錄動態，讓公告土地現值仍有上漲情形，其餘89.57%區段多為下跌或持平。1051222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。