台鐵車廂無階化 2020年全達標
台鐵在2001年就規劃推動車廂無階化，讓旅客上下車無障礙，因營運不能中斷，先從2台階改為1台階，再改為無台階，首批160輛日前已改完，預計2020年前全部改善完成。
台鐵152輛普悠碼號與296輛EMU800型電聯車是屬較新的車種，車廂已無台階，進行改善的是其他上千輛各種列車。
台鐵說，車廂無階化第一階段已在2010年至2011年完成，將原本2台階改為1台階，目前正進行將1台階改為無台階，首批改完的是160輛EMU700型電聯車，月底上路。
台鐵明年起將陸續將342輛EMU500型電聯車、48輛太魯閣號列車及381輛推拉式自強號的車廂，改為無台階，預計2020年全部完成。
除改善車廂台階外，台鐵同時進行月台增高計劃，第1階段月台高度已從早年76公分提高至96公分，2020年再增至115公分。1051222
(中央社)
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