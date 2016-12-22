國軍志願短期入營服役 定名後備戰士

被稱為週末戰士的國防部「後備軍人志願短期入營服役」計畫，因名稱太長，被立法委員要求簡短名稱以利招募宣傳，國防部長馮世寬答詢時表示，最後定名為「後備戰士」。中央社記者孫仲達攝 105年12月22日

被稱為週末戰士的國防部「後備軍人志願短期入營服役」計畫，因名稱太長，被立法委員要求簡短名稱以利招募宣傳，國防部官員最後定名為「後備戰士」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行「民國 107年國防部停止徵集義務役役男及實質達成募兵制目標之相關規劃、執行進程」專案報告。

「後備軍人志願短期入營服役」計畫明年試行1年，招募退伍8年內具中高專長的志願役後備官兵，以回原部隊或同類型部隊為優先，日薪比照志願役現役官兵給與基準發給，服役時間依部隊需求，週末或週間都有可能。

國防部最早稱這個計畫為「週末戰士」，民主進步黨籍立法委員蔡適應在質詢時指出，國防部推出的週末戰士一再更名，從最早的週末戰士，變成假日戰士、日薪戰士，「現在到底叫什麼名字？」

國防部長馮世寬答詢表示，確定的名字選的是「週末戰士」，但立即被國防部全民防衛動員室代理主任蔡忠誠少將更正為「後備軍人志願短期入營服役」，但蔡適應認為名稱太長，蔡忠誠再更正為「後備戰士」。

蔡忠誠表示，國防部規劃招募123人，目前已報名一半，報名截止是到明年的6月。

民進黨立委羅致政一上台質詢時就說，現在到底是什麼戰士？不管是後備戰士、週末戰士、短暫戰士，他都沒有意見，但總要有一個簡短的名詞以便進行招募、宣傳，國防部還是要有最基本的訴求，蔡忠誠立即強調，以後就叫「後備戰士」。1051222

(中央社)