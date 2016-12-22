段宜康批胡志強詐糊 周弘憲:3月內查明
民進黨立委段宜康今天檢舉國民黨副主席胡志強退休金計算將黨職年資併公職年資計算涉「詐糊」要求立即行政調查。銓敘部長周弘憲允諾3個月內查明。
段宜康上午在立法院司法及法制委員會表示，以國民黨副主席胡志強所申報的年資來看，從1975年9月直到2000年11月擔任外交部長卸任，2001年當選台中市長，年資以最寬鬆標準計算約25年又3個月，胡志強所謂黨職年資包括中華民國服務總社、世界反共聯盟中華民國分會都算在內，胡志強黨職年資算起來10年又11個月。
段宜康問公務員要領月退俸的門檻、服公職年限要幾年以上？周弘憲說，一般公務人員要25年，政務人員15年。段宜康說，以此計算，胡志強服公職年資不到15年不能領月退休金。
段宜康說，胡志強1975至1984年在英國讀書，身兼服務總社聯絡員、黨務聯絡員和書記，依據服務總社過去給考試院作為黨職併公職依據的「直擊比照採計」，中由高到低，都沒有胡志強曾擔任的職位，照道理應不能採計，他問胡志強的年資為何可被銓敘部採納？
周弘憲說，對照表只是把主要職務列出，若胡志強職位可比照主要職務，當時也會採納。段宜康批，「天下有這麼便宜的事？」
段宜康說，過去銓敘部函示廢止黨職併公職指出，公務員若以不正當方式讓主管機關錯誤併計年資而辦理退休，應撤銷原退休處分，並追回溢領退休金，他要當場檢舉胡志強的「詐糊」行為要求查明。
周弘憲說，這起案件過去地方法院處理過，曾做過不起訴處分。段宜康要求周弘憲進行行政調查，並在3個月內進行報告，「查不出來也得報告！」周弘憲也承諾3個月查明。
民進黨立委陳其邁以國民黨、前台中市長胡志強為例表示，理論上只能請領1次退休金，但卻併入10年11個月的黨職年資，從1次退變成可以領月退，若以平均餘命計算，胡志強溢領5406萬退休金；未來月退或一次退，也能夠在這次修法作解決。1051222
(中央社)
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