大溪高中鷹架倒塌5死 林全指示強化公安

桃園市大溪高中發生校內鷹架倒塌，造成5人跌落後身亡，行政院長林全今天指示勞動部和工程會檢討與強化營建場所的公共安全。

行政院發言人徐國勇上午在行政院會後記者會轉述，林全在行政院會同時也責成所有的工程負責人和監造督導單位，負起相關責任，如有違法情事，要接受司法機關的調查。1051222

(中央社)