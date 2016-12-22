倒追老翁溺死老翁堂嬸 狠女判14年
桃園劉姓看護愛上被照顧者的丈夫曾姓老翁，找曾翁未果，遇上曾的堂嬸，兩女起衝突互毆，劉女將對方的臉壓進水溝致死。台灣高等法院今天依殺人罪判她14年，還可上訴。
判決指出，劉姓女子曾在曾家擔任看護，照顧曾翁行動不便的妻子，日久生情對曾翁產生情愫，在曾妻過世後展開追求。
劉女在去年11月5日清晨5時赴桃園新屋祠堂找曾翁未果，碰到曾翁堂嬸；劉女之前就因感情糾葛，對堂嬸懷有敵意，兩女當下一言不合打了起來。
互毆過程，劉女將對方的臉壓進水深約10公分的水溝中，使對方缺氧昏迷而死，再逃離現場；檢警循線逮捕劉女到案，桃園地方法院一審依殺人罪判14年徒刑，經上訴，由台灣高等法院審理。1051222
(中央社)
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