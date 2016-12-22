案發當時江蕙也在場！警為保護隱私不曝光

藝人江蕙在臉書上自爆，歹徒闖入江家住處時，她也在現場，甚至為保護弟弟而掛彩。淡水警分局則表示，因案發當時被害人家屬要求不要將江蕙身分曝光，而且江蕙始終沒有現身做筆錄，基於保護當事人隱私，警方配合家屬要求於記者會時不提及她也在現場，但「相關刑案移送書及向檢察官報告內容，都有據實陳述，也將她列為本案的關係人」，強調一切法律程序都依規定進行。

而江蕙也委託律師對陳嫌提告強盜、侵入住宅、傷害等罪，為弟討公道。

江蕙今天凌晨在臉書發文指出，「雖然嫌犯落網，但腦子裡還是抹不去弟弟，滿臉血跡驚嚇淒厲的尖叫聲。還好有這個尖叫聲，讓我十步當一步的衝上樓！比起當下也被歹徒挾持的我，更不捨千百倍！」

「二姊」江蕙胞弟被打傷頭部，58歲嫌犯陳金標21日凌晨在台北市萬華區落網，但矢口否認作案，警方已掌握監視器畫面及現場跡證。檢方訊後認為，陳嫌涉犯強盜未遂罪，且有逃亡、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中時)