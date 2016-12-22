林佳龍就職2周年 強調五大改變、兩大挑戰

台中市長林佳龍就職二周年，強調「生活首都、創意城市」願景正加速兌現！（陳世宗攝）

台中市長林佳龍今天於市府舉行就職兩周年與媒體茶敘，強調兩年來的施政成果，包括（1）五大改變：舊城新生、經濟產業蓬勃發展、區域均衡發展、治安提升、社會福利。（2）二大挑戰：交通與環保，對於這兩項長年無法有效改善的問題，市府勇於面對，陸續提出各種有效方案，希望讓問題逐漸獲得改善。

林佳龍指出，兩年來行動市府以具體成績，回應市民長久的期待。特別是台中這兩年來五個主要的改變。首先是舊城區的再生。他說上任前曾說「不能救中區，不配當市長」，上任後立即展開行動。如今文創旅店和青創基地紛紛進駐，舊遠東百貨等指標性的老舊商業大樓，也準備換上新面貌再出發；警察宿舍、市長官邸和審計新村等歷史建物或閒置空間，則以台中文學館、不老夢想館與摘星基地的面貌重獲新生。

林佳龍說，鐵路高架化通車後，國光和台中客運舊站已經拆遷市府提出「台中大車站計畫」，建造大眾運輸轉運的立體廊道，已獲得中央通過。留下的舊鐵道，則將以「綠空計畫」，構建人行與自行車空間，串聯周邊許多景點，形成全台首創的縱貫鐵路休憩場所。他有信心在未來兩年內，舊城區將能「綠柳成蔭、川流生景」。

林佳龍指出，第二個改變是台中的經濟蓬勃發展。台中是新興的直轄市，人口與產業都持續成長。台中不只能夠、也必須成為中台灣的領頭羊，讓「中部崛起」為台灣整體經濟發展貢獻關鍵力量。「智慧機械之都」是蔡總統推動的五大創研計畫中，第一個獲行政院通過的。發展智慧機械，促進產業全面升級，將能帶動就業、促進經濟發展、提升國際競爭力。成立「中台灣產官學研合作策略聯盟」，並呼應中央「國機國造」的政策，在台中發展航太零組件產業聚落。

林佳龍說，第三個重要的改變，是縮短城鄉差距的成果，讓大家有目共睹，他提出「大台中123」施政藍圖，就是要透過完善的都市計畫和便捷的交通路網，促進區域均衡發展，讓大台中能夠「實質升格」。山手線環狀鐵路計畫中，成功至追分站雙軌化的「下環微笑線」，今年八月已獲交通部核定，其他部分也在總統的大力支持下，相信很快就能通過。另外推出幹線公車路網，不僅開進偏鄉，甚至延伸到鄰近的苗栗與南投，還有跳蛙式的通學公車，搭配10公里免費優惠，讓台中市去年的公車運量成長幅度，高居六都第一。

安居樂業，必須有良好的治安。第四個明顯的改變，是台中終於擺脫過去治安後段班的窘境。大家都知道他非常重視治安，幾乎每次都親自主持治安會報，並應用科技提升辦案效率。這兩年來，在客觀的治安指標，台中犯罪發生數六都最低，打擊詐欺、掃蕩毒品、查補逃犯及檢肅非法槍械的成效六都第一。更重要的是治安的改善要讓市民有感，主觀的治安滿意度，也突破七成，創下縣市合併以來的新高。

第五個重要的改變，是為了打造幸福宜居的台中，推出的社會福利及青年就業政策務實、創新，受到各界肯定。「托育一條龍」強調社會投資，自去年七月實施以來，提升托育品質，增加超過一萬多名幼童接受托育，並創造兩千多個幼教師與保母的就業。

林佳龍表示，市民最有感、也最期盼改善的問題就是交通。他一上任，就將交通視為最重要、也最優先的政策，並規劃出大台中完整的交通藍圖。要徹底改善交通，固然並非一朝一夕可以完成，但以塞車問題來說，透過一次次的會勘分析大數據，找出問題並規劃解決方案，兩年來改善全市17處易塞車路段，緩解尖峰時刻壅塞的問題。

改善交通的治本之法，還是要建構完整的鐵公路及大眾交通運輸路網。林佳龍說「蔡總統就任後，對於重大經濟建設、及跨縣市的交通建設非常重視，這也讓早已準備多時的台中交通建設計畫，更有信心能向中央爭取更多、更有力的支持。」

林佳龍強調，兩年後的台中，會是什麼模樣呢？花博登場的台中將成為名符其實的花園城市；舊城區的綠空鐵道即將落成，翻新城市容貌；捷運綠線也正在試營運。進步的台中，可以帶動整個中部地區的崛起，形成名符其實的「中都」，成為台灣經濟再起飛的傳動軸。

林佳龍信心滿滿的說，因為台中「宜人居住」，所以有更多人「遷移定居」到台中來。台中是台灣面積第二大的直轄市，而快速成長的人口，也讓台中很快就要成為全台灣的第二大城。「我們相信：『下一個年代，就是台中的時代！』」

(中時)