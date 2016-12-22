興航員工冒雨抗爭 500人突襲總統官邸

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復興企業工會22日號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議。(杜宜諳攝)

復興企業工會22日號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議。(杜宜諳攝)

復興企業工會22日號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，隨後，復興員工們遊行途經總統府，直接走到總統官邸陳情。(杜宜諳攝)

500多名復興員工22日遊行走到總統官邸陳情。(杜宜諳攝)

逾400復興員工22日徒步前往總統官邸前投紙飛機，希望蔡英文總統能聽到他們的聲音。(杜宜諳攝)

每一只紙飛機上都寫著員工想對蔡英文總統的話語。(杜宜諳攝)

復興企業工會22日號召500多名復興員工，至國產實業大樓丟雞蛋、撒冥紙抗議，隨後，復興員工們遊行途經總統府，直接走到總統官邸陳情。目前興航員工已抵達總統官邸前，警方已架起長長蛇籠防止衝突再發生。

(中時)

500多名復興員工遊行途經總統府，並直接走到總統官邸陳情。(杜宜諳攝)

警方已架起長長蛇籠防止衝突再發生。(杜宜諳攝)