新南向國僅2國與我互認學歷 立委張廖萬堅：不利我大學招生

立法院教育委員會今天審查教育部預算。（林志成攝）

政府推動新南向，但民進黨立委張廖萬堅今天質疑，東南亞及南亞16國中，跟我國互相承認學歷的僅1、2國，不利我國大學招生。教育部回應，我國跟印度及馬來西互相承認學歷，其他國雖然沒簽，但台灣學歷用在他們民間企業均不會有問題，但要任公職可能遇困難。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，張廖萬堅等人提案，因應新南向，教育部配合編列相關預算吸引東南亞國家前來台灣就學，然招收境外生的關鍵在於「我國學歷受他國肯定」，若我國學歷未受他國認定，將會降低他國學生來台就學意願。

張廖萬堅說，在東南亞及南亞16國中，我國僅與印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南等5國簽有教育協定，其中更僅有馬來西亞承認我國157所大學學歷，其餘4國多為增進高教交流、師生交流、提供獎學金等，這樣是要怎麼推動新南向？

張廖萬堅指出，如果我國跟這些新南向國家未互相承認學歷，他們學生來台灣讀書取得我國學歷，可能因為學歷不被承認，恐無法擔任公職或參與國考試，也不利於私人就業。

張廖萬堅指出，南向國家過去來台灣留學的人數很少，因此彼此未承認學歷影響不大，但新向政策上路後，預計3年內南向國家學生來台人數從2.8萬人增加到5.8萬人，如果還不承認學歷，到底誰會來台留學？

教育部次長陳良基回應，新南向國家中，與台灣互相承認學歷的除了馬來西亞，還有印度；其他國家雖然沒有與我國承認學歷，但台灣學歷在那些國家基本上都可以用。

教育部國際司科長曾競說，除了馬來西亞及印度，我國預計明年還會和越南簽署互相承認學歷協定。至於其他國家，新加坡均未跟其他國家簽署互相承認學歷協定，台灣學歷在越南、泰國可用，在緬甸則可用於私人企業、不能用於擔任公職，其他國家則採個案處理。

(中時)