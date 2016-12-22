失業男異想天開撬ATM未果 遭警送辦
台中市政府警察局第六分局西屯派出所，破獲1名魏姓失業男子涉嫌ATM竊盜未遂案！該男子因缺錢，異想天開，以鐵橇破壞ATM並撬開外殼，企圖竊取ATM內金錢，惟因無法撬開且已觸發警鈴作罷，警方獲報後隨即組專案小組並展現偵查能量，迅即於13小時內破案，將嫌犯繩之以法。
警方調查，31歲的魏姓男子是位慣竊，因年關將近又長期失業缺錢，於21日1時許，在福星路上見1部車副駕駛座未上鎖，便下手行竊，得手新臺幣600元後，仍嫌不足，四處遊蕩。
魏嫌於4時許，行經位於西屯區渣打銀行提款機前，突發奇想，希望能竊得提款機內大量現金，過個好年，便以鴨舌帽及口罩將臉遮住，並以鐵撬破壞提款機，惟因觸發警鈴，倉皇放棄，留下鐵撬等作案工具後，搭乘計程車落荒而逃。
警方獲報後，隨即組成專案小組調查，經比對各項資料，及針對案發地附近旅館深入查訪，迅速在21日17時許，於台中市中區一家旅店找到該嫌落角處，並查緝到案。
警方呼籲，臺中市近年積極建立電子城牆，且提款機均有嚴密防盜裝置，竊嫌幾乎無所遁形，民眾切勿因貪圖小利，以身試法。
(中時)
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