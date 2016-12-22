抗壓、消除疲勞 天天奇異果補足維他命C

上班族常因工作不順、迷失方向或人際關係不通暢而心浮氣躁。當心理壓力過大、或情緒欠佳時，因為肌肉、器官都處在緊繃狀況，體內所消耗的維生素C會比平時多8倍，這時，適量補充維生素C可以讓情緒安定下來。圖片來源：健康365

酸甜可口的奇異果，富含維生素C與多種營養素，是美容保養聖品，也是國人愛吃的水果之一；最近一項研究更發現，奇異果還有穩定情緒的功效，研究人員建議，若能定時吃奇異果，對身體及心理都很有幫助。

這篇刊登於《營養科學期刊》（Journal of Nutritional Science）的研究，是由紐西蘭奧塔哥大學基督城校區（University of Otago, Christchurch）的團隊所發表，共追蹤調查一百多位年輕且不抽菸之男性，他們的共通點是體內維生素C含量都不高，研究人員讓這些受試者在連續6個星期中，每天吃半顆或2顆的奇異果，並藉由問卷評量各自的情緒狀況。

結果發現，吃半顆奇異果的受試者，情緒穩定度差異不大，但每天吃2顆奇異果的受試者，其情緒困擾指標（(total mood disturbance，TMD）包括疲勞、憂鬱、失眠、壓力、暴食、怒氣等負面情緒減少了35％，32％的人則緩解原本憂鬱的情緒。

上班族常因工作不順、迷失方向或人際關係不通暢而心浮氣躁。當心理壓力過大、或情緒欠佳時，因為肌肉、器官都處在緊繃狀況，體內所消耗的維生素C會比平時多8倍，這時，適量補充維生素C可以讓情緒安定下來。奇異果曾被《美國營養學期刊》（The American Journal of Clinical Nutrition）評選為「營養密度」最高的水果，營養密度是指營養成分（公克）與熱量（卡路里）的比值，即在相同的熱量下，所含各種營養素的種類與含量的多寡，是一種判斷營養價值的綜合性指標，數值越高越好，代表營養價值越高。奇異果的營養密度是蘋果的6～8倍，吃一顆等於吃進多種營養素。

衛福部建議國人，成人每天應攝取100毫克的維生素C，以水果中維生素C含量名列前茅的奇異果為例，一顆黃金奇異果就有90毫克、綠色奇異果也有72毫克，加上低熱量與富含膳食纖維，建議可在每日的飲食中適度攝取。

(中時電子報)