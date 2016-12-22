屏東國仁醫院董娘失蹤 警方掌握人身安全

屏東市國仁醫院財務危機，董娘林美櫻傳出因積欠地下錢莊新台幣4000萬元出走失蹤，家屬報案協尋，屏東縣警局今天表示，林美櫻目前人身安全，檢警偵辦朝「好」的方向進展。

在屏東市已有30年歷史的國仁醫院，傳出因院長妻子、副院長林美櫻為姊妹林美惠的醫院擔保，而出現財務危機，林美櫻為要解決財務危機向地下錢莊借4000萬元，利息滾動累積上億元欠款，林美櫻上個月留下一張「心情不好，想找地方靜一靜」的紙條後，人就失蹤了。

家屬擔心林美櫻被高利貸業者押走，上個月25日向警方報案協尋，並提出「重利罪」控訴，縣警局刑警大隊今天表示，對於林美櫻失蹤案，檢警正在調查，基於偵查不公開，不便透露詳情，不過，林美櫻目前沒有人身危險，檢警偵辦往好的方向進展。

國仁醫院積欠醫療器材供應商貨款及員工、醫生薪資，曾經與廠商協議今天在收到健保費後，能處理欠款，國仁醫院表示，今天會與廠商再開會，看如何償還欠款。

國仁醫院執行長鍾佳蓉昨天在新聞稿中表示，國仁醫院配合警方的調查，以確保在各面向上都能確實止血，並恢復正常穩健的營運。1051222

(中央社)