用手機也能買菜 新北市場推電子支付
新北市政府市場處表示，新北市正推動傳統市場電子支付系統，汐止黃昏市場成為全台首座可使用電子支付的傳統市場，婆婆媽媽帶著手機，也能上市場採買。
市場處表示，民眾逐漸接受電子支付， 但現行應用場域仍以大型或連鎖系統商店為主。傳統市場仍以現金消費為主。
市場處表示，為因應電子化時代來臨，提供消費者多元支付方式，市場處特別與電子支付業者「歐付寶」合作， 協助各公有市場導入電子支付系統。目前已完成383個攤商建置作業。汐止黃昏市場更成為全台首座全面提供電子支付的傳統市 場。
汐止黃昏市場自治會長蘇瑞德表示，買菜的客人只要掃描攤商專屬的 QRcode 就可以付款，也免去找零錢的情況。對攤商跟客人來說，都很方便，也歡迎大家來採買時體驗。
市場處長謝俊隆表示，使用電子支付工具結帳可縮短交易時間，除了可讓攤商免於收到偽鈔，造成營業損失外。更可避免攤商雙手直接接觸硬幣、鈔票，更能確保食材的衛生安全。1051222
(中央社)
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