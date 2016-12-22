陸嫌犯匿逃16年 淘寶購物露行蹤

我要評比

據報導，中國大陸淘寶購物網也成為當局發現及逮捕逃犯的管道之一。

根據南方都市報今天的報導，深圳市人民檢察院昨天通報，自2015年初國際追逃追贓行動開展至今，已成功逮捕和勸返29名在逃職務犯罪嫌疑人。

報導表示，這些逃犯最長的逃匿了19年，被捕的方式也都不一樣。

報導舉例指出，10月19日，深圳檢察部門工作人員在陝西渭南逮捕了姓景的嫌犯，他潛逃了16年。

景某曾是蛇口海關工作人員，1994年為行賄人辦理出關放行手續，藉此索取了人民幣百萬元。2000年，景某被調查時，藉口上洗手間翻牆逃逸，從此下落不明。

據說，16年來，景某隱姓埋名，潛逃到陝西省渭南地區的一個小縣城，開了一家照相館。

今年10月，照相館的照相機壞了，景某上淘寶網購買零件並在收貨人資訊中留下真實姓名，由於姓景的人很少，公安機關在海量的資訊中發現有關紀錄，即時提供給檢察機關。

其後，羅湖區檢察院偵查人員前往陝西渭南逮捕景某。1051222

(中央社)