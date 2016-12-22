傅達仁辦生前追思會 久違「蚱蜢王子」李恕權獻唱
84歲的資深媒體人傅達仁先前上書給蔡英文總統，表示自己願意成為台灣「安樂死」首例，以協助推動法規運行。而他下周二也將舉辦「生前追思會」，人緣超好的傅達仁，就連久沒在鏡頭前公開露面的「蚱蜢王子」李恕權都將到場獻唱。
傅達仁與李恕權關係好到認他當乾兒子，近年來都旅居國外的他，為了傅達仁的生前追思會，也將到場獻唱《當你老了》！而主持人也找來交情好的盛竹如幫忙，更有不少藝人弟兄都會到場見證這傳奇時刻。
雖然傅達仁的生前追思會在下周二才要登場，可傅達仁與李恕權、盛竹如已在昨日搶先到現場看過場地，很有信心能將這場別具意義的追思會做到最好。
(中時電子報)
關鍵字：傅達仁
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