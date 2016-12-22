NBA》沒拿大三元不要緊 韋少飆贏一眉哥
這次韋斯布魯克不拿大三元，改跟「一眉哥」安東尼戴維斯飆分！韋斯布魯克22日拿下全場最高42分，另有10籃板、7助攻，幫助雷霆121比110擊退鵜鶘，雷霆目前17勝12敗，穩居西區第7，韋少的全能演出當屬最大關鍵。
韋斯布魯克全場26投12中、罰18中16，再次把比賽變成他的個人秀，失誤也控制在只有4次，雷霆得分次高的是阿布瑞斯18分，坎特14分、14籃板，亞當斯12分，洛弗尼10分、6籃板與3助攻。
戴維斯雖很早陷入犯規麻煩，仍打了36分鐘，拿34分、15籃板，表現並不輸給韋斯布魯克太多，哈勒戴也有23分、10助攻，泰倫斯瓊斯21分，可惜鵜鶘面對韋斯布魯克的凶猛表現，仍然無法留住主場勝利。
(中時電子報)
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