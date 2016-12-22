朝野互批無恥無賴 黨產會預算審查兩度休會

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國民黨立委黃昭順（坐者左二）質疑黨產會人事都來自綠營黨工或顧立雄幕僚，且坐領高薪，提案刪減、凍結部分預算，連批民進黨3次「無恥」，引發莊瑞雄（右一）等綠營立委不滿，朝野雙方爭吵不休。（黃世麒攝）

國民黨立委黃昭順（左背對者）質疑黨產會人事都來自綠營黨工或顧立雄幕僚，且坐領高薪，提案刪減、凍結部分預算，連批民進黨3次「無恥」，引發李俊俋（坐者右）等綠營立委不滿回嗆「無賴、沒水準」，朝野雙方爭吵不休。

國民黨立委黃昭順（見圖）質疑黨產會人事都來自綠營黨工或顧立雄幕僚，且坐領高薪，提案刪減、凍結部分預算，連批民進黨3次「無恥」。（黃世麒攝）

立法院內政委員會22日審查不當黨產處理委員會106年度預算，國民黨立委黃昭順質疑黨產會人事都來自綠營黨工或顧立雄幕僚，且坐領高薪，提案刪減、凍結部分預算，連批民進黨3次「無恥」，引發莊瑞雄、李俊俋等綠營立委不滿，朝野雙方爭吵不休。

(中時)