12月22日中視午間新聞速速報
今天12月00日的中視午間新聞搶先看：
不止一國!? 聖國斷交恐掀骨牌效應
聖多美與我斷交，外界憂心未來恐現斷交潮。黨政人士證實，「亮黃燈」、恐有斷交危機的下個邦交國位處中美洲，
該國高層上月曾低調訪陸，我方知情後，外交部長李大維立刻出國「鞏固邦誼」，目前狀況回穩，但仍不應掉以輕心。
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挾持江蕙1200天編 驚爆遭挾持 江蕙奪刀救弟受傷濺血
江蕙為了救弟弟，奮不顧身空手奪刀！江蕙弟弟日前遭歹徒闖入襲擊事件，原來當天江蕙在場，
為了救弟弟,她和歹徒對峙還一度遭挾持，後來她被歹徒推開，虎口割傷撞到地上頭部受傷。
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興航遊行1200天編 興航撤站! 協商失敗.工會上街抗爭
復興航空在宣佈停飛解散的一個月後，復興桃園機場站也在22號結束所有飛航代理工作撤站，全體員工昨天傍晚在櫃檯前舉行「畢業典禮」，集合拍畢業照，並向旅客深深一鞠躬，感謝過去的支持與搭乘，隨後也到其他各航空公司櫃檯前，一鞠躬感謝這些友航過去的協助與支援，場面溫馨。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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