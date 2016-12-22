夢想大學堂、帶你去遨翔

蕭敬騰重感冒後開工，前進輔仁大學錄製中天『夢想大學堂』。（圖片由旺旺中時北京提供）

夢想大學堂，帶您去遨翔。由中天電視製播的『夢想大學堂』節目，即將在聖誕節12/25，週日下午五點在中天娛樂台首播。全新的『夢想大學堂』，一改過去介紹校園節目的專題片厚重風格，而是改以真人實境秀的闖關方式做為節目主軸，透過七組主持人在兩岸13所頂尖學府裡穿針引線，在一窺大學殿堂究竟的同時，也藉由和學生們的互動，讓離開校園許久的主持群們，激盪出重返校園的美好回憶。

鑽石級主持陣容 前進校園闖關

『夢想大學堂』主持群陣容堅強，堪稱是鑽石級。一共邀請到曾國城、黃子佼、夏于喬和張克帆與甜姐兒翁姿蔓，以及由『老蕭』蕭敬騰領軍的獅子合唱團和新南拳媽媽，一起攜手前進兩岸大學校園。而主持群們也在校園裡闖關時碰到不少挑戰，必須使盡渾身解數才能過關。

蕭敬騰錄製『夢想大學堂』，在資深主播李豔秋指導下體驗一日新聞主播。（圖片由旺旺中時北京提供）

像是被A型流感侵襲的『老蕭』蕭敬騰，在他大病初癒重新開工的第一個節目，就獻給『夢想大學堂』，由老蕭帶領『獅子合唱團』的三位成員力Q、阿矩和鄒強，勇闖新北市的輔仁大學。在輔大的拍攝期間，蕭敬騰和資深主播李豔秋在一日新聞主播的課堂上，有精彩互動，兩人聊到看新聞的角度時妙語如珠，笑翻全場。而老蕭雖然還沒完全恢復，不過一碰上輔大籃球隊，球癮就犯了，甚至還在錄製節目宣傳片時，和輔大籃球隊員演出精彩的空中接力灌籃。

夢想大學堂前進東吳大學，曾國城在物理課上大開眼界，直呼這堂課要買保險才能上。（圖片由旺旺中時北京提供）

黃子佼意外拿起指揮棒，在『夢想大學堂裡』指揮台師大管樂團。（圖片由旺旺中時北京提供）

另外台灣主持界的兩大天王曾國城和黃子佼也在校園裡驚喜連連。像是曾國城在台北的東吳大學，被物理學名師『鵝爸』陳秋民教授的物理實驗，震驚到直呼這堂課要多買保險才能上。而黃子佼則是在台灣師範大學裡，不僅執起教鞭當起一日大學教授，甚至還拿起管樂團的指揮棒，接手管樂大師葉樹涵教授所指揮的，編制高達50人的台師大管樂團。而夏于喬則是在上海復旦大學，體驗到21世紀最酷最炫的極限運動『跑酷』，在江西南昌大學時穿上醫師白袍，體驗急診室醫師的培訓課程。甚至還在高雄中山大學時，造訪了兩岸文學大師余光中教授的住家，和余光中教授進行了一場藝文沙龍，席間夏于喬不僅和余光中老師暢談文學，甚至還挖出余光中老師和余師母的愛情故事以及兩人日常生活間的趣事。

夏于喬錄製『夢想大學堂』，和文學大師余光中教授賢伉儷暢談文學與愛情。（圖片由旺旺中時北京提供）

而在『夢想大學堂』裡，張克帆可以說是最命苦的主持人，不僅在福建省的廈門大學裡攀樹潛水，甚至還成為古代詩人屈原的最佳拍檔，在0度低溫的天津南開大學天塔湖上拿起船槳，和同學們來了場划龍舟大賽。至於甜姐兒翁滋蔓則是挑戰培育出無數國際巨星的北京電影學院，體驗了北京電影學院最知名的表演系課程。在北京零下低溫又霧霾的清晨六點就開始晨練，還有一系列的課程，甚至是幕後的製作課程，都讓翁滋蔓直呼台上一分鐘，台下需要的絕對超過十分鐘。

張克帆在『夢想大學堂』裡挑戰划龍舟，和廣州中山大學的小鮮肉們尬速度。（圖片由旺旺中時北京提供）

而另一組樂團新南拳媽媽，則是派出新成員洪言翔和曹景豪前進甘肅省的蘭州大學和湖南省的湖南大學。兩位小鮮肉不僅魅力四射，完全征服這兩所學校的女學生，同時演唱功力更是一流，在蘭州大學的圓夢演唱會和湖南大學的草地音樂會時，讓全場High翻天。

連結兩岸頂尖學府 探索一流大學殿堂奧妙

『夢想大學堂』，一共拍攝13集，其中包含大陸的9所大學和台灣的4所名校。特別的是在大陸拍攝的9所學校，全都是211和985的重點發展學校，排名幾乎全部都在全中國的前30。像是上海復旦大學是全中國排名前五的名校，哈爾濱工業大學則是航太工業類的首屈一指的頂尖學府，至於北京電影學院則是全亞洲對電影有夢想的莘莘學子，心中的夢想殿堂。

所以為了讓海峽兩岸的莘莘學子能夠更直觀的瞭解兩岸三地的頂尖大學現況，中天電視傾心製作這個充滿知識性、教育性，同時又不失娛樂性的『夢想大學堂』節目。目的是讓現階段還在求學階段的學生，能夠透過節目瞭解兩岸大學的現況，同時看到兩岸大學生活的不同之處。

《夢想大學堂》第二季 12月25日 周日17:00 中天娛樂台首播 12月30日週五22：00中天亞洲台首播 週六03:00（重播）周日11:00（重播）週一16:00（重播）快来關注吧！

(中時電子報)