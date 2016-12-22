小明明反串演盡悲歡離合 施易男願當媽一輩子依靠

今天是歌仔戲巨星小明明的生日，兒子施易男超有心，當媽媽的護花使者，還踩準點祝親愛的媽媽生日快樂。(翻攝自微博)

喪夫後，小明明在兒子的鼓勵下，創立屬於自己的劇團。(中時資料照片)

小明明和楊麗花、柳青、葉青曾被稱為歌仔戲界的「四大天王」，她創辦「明霞歌劇團」，如今仍致力於傳承台灣傳統技藝，而除了事業，小明明人生中至關重要的，還有她的兩個孩子，今天適逢她的生日，兒子施易男沒讓她失望，昨晚特別當媽媽的護花使者，更po文允諾，要當母親永遠的依靠。

「粉嫩小生」施易男長得斯文俊俏，15歲就出道，然17年前爸爸突然因病過世，剩下他和姊姊、媽媽相依為命，而過去因反串小生贏得廣大讚賞的母親小明明，戲台上演盡悲歡離合，連現實生活也如戲般嘗盡酸甜苦辣，即便喪夫，仍打起精神跟孩子們一起努力，復出歌仔戲圈，創立屬於自己的劇團，一路堅強。

如今兒子事業有成，也沒忘記媽媽，昨天凌晨12點一過，施易男隨即在微博po文，祝親愛的媽媽小明明生日快樂，「希望妳永遠健康、平安、喜樂、美麗！願所有美好的一切都能圍繞在妳身邊！」感人的說，要更努力讓自己成為媽媽永遠的驕傲和依靠！

(中時電子報)