聖總統千金續領台獎學金？國合會：尚未定案
聖多美普林西比與我方斷交後，兩國後續事宜，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡上午表示，聖國總統卡瓦留千金目前正在陽明大學碩士班就讀，未來情況如何，部內將召開會議討論，「一學期」、「一學年」或「完成學業」都在選項之中。
李栢浡指出，目前聖國學生在台領有國合會獎學金3位，一位在陽明大學就讀碩士班，是卡瓦留千金，她正準備期末考階段，另一位是在台師大就讀碩士班一年級，最後一位是海洋大學大學部二年級。
未來聖國學生在台領有政府提供的獎學金處理，李栢浡表示，目前尚未定案，外交部未來會召開會議，邀集教育部、中研院等單位討論是否提供一學期或一學年，或完整支應計畫，若未來計劃中斷，學生仍可以自費方式續讀。
外交部發言人王珮玲表示，經徹查教育部31名、外交部有34名及國合會有3名領有政府提供的獎學金就讀，一共68名聖國學生就讀學士學程及修習華語。
(旺報)
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