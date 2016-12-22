顧立雄：中廣案將開第二次預備聽證

我要評比

不當黨產處理委員會主委顧立雄。（黃世麒攝）

不當黨產處理委員會主委顧立雄22日在立法院受訪表示，中廣案應該會召開第2場預備聽證程序，大家都可提出證人名單，將請前總統馬英九等人出席聽證會，或是提出行政調查約訪。

(中時)