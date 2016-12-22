台聖斷交技術團撤離後續 國合會：分2梯次回台

聖多美普林西比與我方斷交後，後續撤館事宜，外交部發言人王珮玲上午表示，依據外交互惠慣例，「儘速完成」，但沒有一定時間確定；另外，國際合作發展基金會副秘書長李栢浡指出，目前在聖國的技術團，將分成2梯次撤台。

李栢浡指出，台灣在聖多美共1團及1個專案計畫，分別有4位團員及2名眷屬，採兩梯次撤離。第一批先由1位資深團員及2名眷屬在12底前回台，其餘則善用，最晚農曆年前回台，回台後將改派其他地方。

李栢浡指出，台灣在聖多美資產所剩不多，約170萬台幣，原則上會以贈送合作單位，因為聖國有外匯管制，變賣上會有問題。至於機密文件也按照正常處理模式帶回，其餘則就地銷毀，並列字存證。

至於大使館撤離部分，王珮玲表示，目前有4名派駐館員，依據外交互惠慣例，雙邊會協商處理，結束館務時機視該館基本規範而定，「儘速完成」，但沒有一定時間規定，因為每個地方的效率不同。

(旺報)