韓媒：川普陣營首度表述部署薩德立場

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韓媒報導，美國總統當選人川普延攬的白宮國家安全顧問佛林表示，駐韓美軍部署戰區高空防衛系統（THAAD，薩德）是從韓美同盟層面做出的正確決定，象徵著同盟的穩固。

南韓「中央日報」報導，南韓國防部人士21日表示，正在美國訪問的南韓外交部第一次官（相當於政務次長）林聖男和國防部政策室室長柳濟昇，於美國華盛頓當地時間20日會晤佛林（Michael Flynn）。

報導稱，此次是川普陣營首次發布有關韓美部署薩德的立場。在南韓國會通過總統彈劾案後，在野黨要求中斷薩德的部署，而在這一關鍵時刻，佛林作上述發言，備受關注。

據報導，佛林與柳濟昇會面時表示，希望新政府持續合作，以發展更為強有力的韓美同盟，希望與南韓進行同盟國的緊密溝通。

佛林表示，北韓的核武與飛彈威脅對朝鮮半島乃至東北亞與世界的和平穩定都是重大威脅，美方對這一點深有同感。包括共享北韓情報在內，未來韓美兩國之間有必要對北韓政策議題進行緊密互助。1051222

(中央社)