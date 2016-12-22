北市吳興國小午餐未熟 廠商遭罰4萬元

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台北市議員許淑華22日指出，吳興國小20日的營養午餐品質不良，有膳食未熟（如圖）。教育局回應，當天已要求換餐，並處新台幣4萬元罰款，且自21日起至這學期結束，暫停供應午餐。（議員許淑華辦公室提供）中央社記者游凱翔傳真 105年12月22日

台北市議員許淑華今天指出，吳興國小20日的營養午餐品質不良，有膳食未熟。教育局回應，當天已要求換餐，並處新台幣4萬元罰款，且自21日起至這學期結束，暫停供應午餐。

許淑華上午召開記者會，指吳興國小20日的午餐有學童食用的雞肉未熟，供餐品質不佳。

教育局回應，經吳興國小校長鄭福來指出，當天上午11時30分發生雞肉不熟的情形後，立即要求廠商收回並換餐，並沒有學生使用問題食品。

教育局表示，為確保午餐品質，當天下午立刻邀集家長會代表、廠商及校方人員召開緊急會議，除了依契約對該廠商扣除當日餐費、記點及罰款4萬元外，也要求這家廠商21日起至學期結束止，暫停供應吳興國小午餐。1051222

(中央社)