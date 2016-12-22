黨職併公職修法 周弘憲:應一致性處理

銓敘部長周弘憲今天對黨職併公職修法案表示，改革不要只處理公教，軍職、公營事業及民選首長應納入採一致性處理，至於主管機關是行政院還是銓敘部？可以討論。

立法院司法及法制委員會上午審查攸關黨職併公職改革修法案，周弘憲報告表示，銓敘部95年間以人工清查資料查證比對後，採計社團人員年資的退休公務人員計有301人，再經清查後，截至10月6日止，301人中已有101人亡故；其中遺族改領月撫慰金且現在仍在支領者40人。

他並說，再扣除資料重覆與一次退休金者已無辦理優惠存款者計有34人，合計這類人員仍在支領給與者尚餘206人；相關年資得採計期間，被採計有案者的採計年資，最多採計19人；最少採4個月。

針對黨職併公職的年資採計，周弘憲說，銓敘部已在民國76年及民國95年間已分階段採取斷源及全面廢止措施，明令自民國95年4月20日以後退休者，均不得再採計社團人員年資。

他表示，後續若仍要針對這類年資的採計進行處理，審酌這類社團採計規定的適用對象，除公務人員外，尚包括政務、軍職、教育、公營事業及民選首長等人員，所以，相關年資採計處理，不宜單由考試院及銓敘部主政，應予整合採一致性處理。

周弘憲會後接受中央社訪問表示，有些人認為黨職併公職修法案是銓敘部的事情，要求銓敘部作為主管機關，銓敘部法定職掌是公務人員與政務人員，但這項改革涉及軍職、教職、公營事業、民選首長等類別，且大部分類別在行政院。

他表示，以國民黨前秘書長林豐正為例，林豐正是台北縣長退休併計年資，縣長退休主管機關是內政部，立委們所提的案都是公教人員，若改成公職人員、範圍比較大，不要只處理公教，否則軍職、公營事業、縣市首長就沒有處理，因此建議一起處理比較好，主管機關是誰？可以討論。1051222

(中央社)