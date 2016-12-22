打滑失控怕撞傷人 拖板車司機自撞分隔島

淡水中正東路及八勢路口拖板車撞分隔島。（陳心瑜翻攝）

淡水中正東路及八勢路口拖板車撞分隔島。（陳心瑜翻攝）

淡水中正東路及八勢路口拖板車撞分隔島。（陳心瑜翻攝）

(15:14 更新內文：雙向交通恢復正常)今天早上10時40分許，一輛滿載機械物品、約6噸重的拖板車行經淡水中正東路及八勢路口時撞上分隔島，影響中正東路出入淡水各一車道，一度回堵，警方第一時間加派警力現場疏導交通，目前警消也已將倒下樹木鋸斷，並將拖吊車將拖板車拖離，雙向交通恢復正常。

而49歲洪姓拖板車司機幸無受傷，經警方酒測後無酒精反應，表示事因紅燈時剎車不及而打滑，未免殃及其他人車，才選擇將方向盤往左打死自撞路樹。

(中時)