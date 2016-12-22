大陸首顆碳衛星 今日凌晨升空
大陸首顆碳衛星，今日（12月22日）早上3時22分，成功從酒泉衛星發射中心發射升空。碳衛星主要用來進行全球大氣二氧化碳監測科學實驗，此外，此次發射還搭載中科院微小衛星創新研究院研製的1顆高解析度微納衛星和2顆高光譜微納衛星。
據新華社報導指出，碳衛星全稱是全球二氧化碳監測科學實驗衛星，此次由長征二號丁運載火箭執行升空任務。中科院空間中心副主任、碳衛星工程副總指揮龔建村表示，衛星穩定運行後，大陸將初步擁有針對重點地區乃至全球大氣二氧化碳濃度監測能力。
此外，碳衛星上除搭載二氧化碳探測儀，還有另一件「抗霾利器」：多譜段雲與氣溶膠探測儀。該探測儀可以測量雲、大氣顆粒物等輔助資訊，可提供科學家精確反向推演二氧化碳濃度剔除干擾因素，幫助氣象學家提高天氣預報準確性，並為研究PM2.5等大氣污染成因提供重要資料支持。
碳衛星，對充分瞭解全球碳循環過程及其對全球氣候變化影響具有重大意義，可以提升大陸在國際氣候變化領域的話語權，並使大陸在大氣二氧化碳監測躋身國際前茅。
(旺報)
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