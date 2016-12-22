曾雅妮2017年提早開工 日立賽揮桿作慈善

曾雅妮2017年提早開工，1月初日立賽揮桿作慈善。(資料照／裙襬搖搖基金會提供)

總獎金1千萬元的日立慈善女子高球菁英賽，下月6日至8日在桃園龜山東方高球場登場，這不僅2017年全球高球巡迴賽首戰，也是前球后曾雅妮破天荒於新季1月初就提早開工，期能擺脫去年美巡(LPGA)戰績低迷低潮，於新季首戰打出好采頭。

這場比賽從2009年首辦，今年邁入第9屆，每年都在1月初搶頭香，成為全球各巡迴賽的新季首戰，曾雅妮雖家在比賽地龜山鄉，但過去八屆都不曾參賽，明年第9屆難得首度報名參賽。

2008年加入LPGA的曾雅妮，2012年3月起亞菁英賽之前，曾贏得15座LPGA冠軍，包括5場大賽金盃，世界第1曾連續在位109周，但2012年贏得起亞菁英賽後漸失去競爭力，去年戰績更跌到歷年谷底，出賽25場其中12場未晉級，最佳成績只在華彬菁英賽獲得並列第16，年度獎金榜位居第109。

為了在2017年重新出發，曾雅妮決定把握任何機會參賽，儘快調整到備戰狀態，加上日立也是慈善賽，讓她決定明年不缺席，與各國好手同場揮桿作公益。

過去8屆，台灣女將只有明年1月初要完成終身大事的旅日女將盧曉晴，於2012年贏得1次冠冠軍，另7屆日本選手贏2屆，泰國選手囊括5屆，其中來自LPGA的泰國好手波南隆，則包辦2011年與2013至2015年4冠，曾雅妮明年參賽，成了冠軍盃留台灣的期望。曾雅妮目前在美國訓練，預定30日返國，備戰日立盃慈善賽。

這場女台巡第1場大賽，冠軍可贏得250萬元獎金，台灣女將旅美徐薇淩、程思嘉、李旻，旅日好手姚宣榆、蔡佩穎、劉依貞等人，都有報名參賽，加上曾雅妮，國內一流女高手大都到齊，惟盧曉晴因忙著婚姻大事，仍未確定是否參賽。

(中時電子報)