耶誕夜遊淡水！超Q「米飛兔」陪你品美食、看煙火
可愛的米飛兔進駐八里文化公園、淡水看夕陽嘗美味小吃！聽樂團高唱賞五光十色煙火！計畫好要如何歡渡耶誕節了嗎！12月24日(六)18時至20時在漁人碼頭情人橋上有米飛歡樂耶誕活動，在港區情人橋上跟商店街有11隻可愛的米飛兔（Miffy）陪你一起歡渡耶誕夜，活動當天由淡水阿熊公仔熱鬧揭開序幕，現場不僅有LED奇幻特技秀、互動遊戲、歡樂小丑秀還有現場LIVE BAND搭配繽紛煙火秀，歡迎大家一起來感受歡樂的氣氛！
由荷蘭插畫家迪克˙布魯納(Dick Bruna)創作的米飛兔，廣受民眾歡迎，在新北市目前有2個展示處，分別是淡水漁人碼頭及八里文化公園（十三行文化公園），每隻都有不同的造型，八里文化公園(十三行文化公園)米飛兔家族在7月份已先與民眾見面，現在淡水漁人碼頭也有米飛兔家族後續加入，歡迎大家來淡水河兩岸與米飛兔共渡耶誕佳節！
為讓民眾有難得的耶誕體驗，淡水漁人碼頭各商家-淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店、世界巧克力夢公園特別在耶誕夜（12/24）共同舉辦煙火晚會活動，並結合米飛兔一同展出。
晚會中不僅有大朋友小朋友喜歡的歡樂小丑秀，為了讓現場增添更多趣味，還安排互動遊戲（PK耶誕旗及耶誕搖搖樂），讓活動更加熱鬧，參與互動遊戲的民眾即可得紅唇巧克力，或「漁人碼頭商店街現金抵用券」，可在漁人碼頭商店街指定商家使用，為了歡慶耶誕佳節，港區商家也推出一系列耶誕活動（詳細活動請參閱各單位活動網站），熱鬧整個港區。
另活動當天(12/24)12時~20時，只要和港區米飛兔拍照上傳到個人粉絲專頁，並打卡在「漁人碼頭」，亦可兌換「漁人碼頭商店街現金抵用券」，限量100張(兌換地點:12:00~18:00漁人水岸餐廳；18:00~20:00活動舞台旁接待處)。
新北市農業局長李玟表示，漁人碼頭是一個結合傳統與觀光的多元化漁港，港區內的淡水魚市能買到在地的農漁特產品，木棧道下商店街提供多元化餐飲選擇，還有親子同樂的巧克力夢公園，福容飯店更是提供了優質的住宿環境，在地的淡水區漁會也積極推動保護石滬的傳統漁業及原貌，保留當地漁業文化及發展漁業觀光，提供民眾體驗傳統漁法。
透過可愛的米飛兔家族加入，搭配地景裝置增添碼頭許多活潑氣味，到了晚上在情人橋的變幻燈光陪襯下更添加了些許的幸福氛圍，民眾不論是白天或晚上來到漁人碼頭都有不同的感受，歡迎闔家一同來漁人碼頭感受耶誕歡樂的氣氛。
(中時電子報)
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