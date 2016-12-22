珠海高鐵新線將通車 直達上海長沙貴陽
明年1月起，旅客將可以在中國大陸廣東省珠海市乘搭高鐵前往上海、長沙和貴陽。
南方日報今天報導，珠海高鐵版圖再度擴大，將自明年1月起增開上述高鐵列車新線路，包括珠海至上海線每週4對，珠海至貴陽線每天1對，珠海至長沙線每天1對。
據報導，新線路加入後，珠海將可通過鐵路直達大陸22個城市。
報導引述廣州中山大學港澳珠三角研究中心副主任袁持平說，新線路的加入將增強珠海作為珠江西岸的交通樞紐角色。
他說，隨著港珠澳大橋開通，珠海在粵港澳合作、「一帶一路」建設中的橋頭堡作用將進一步顯現。1051222
(中央社)
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