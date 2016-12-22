1-10月宏都拉斯國債73.52億美元

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根據宏都拉斯中央銀行統計，今年1至10月份，宏都拉斯公共債務總額已累積達73億5200萬美元，比去年同期的負債金額成長了2.2%。

央行的初步報告指出，今年截至10月30日的國債總額要比去年同期的71億9060萬美元，高出1億6140萬美元。

報告中同時顯示，截至10月底，宏都拉斯的外債總額也達到了60億7260萬美元，比去年同期的56億9050萬美元，成長6.7%。

央行表示，宏都拉斯外債的主要債權者是多邊國際組織，債務總額為38億8390萬美元，對商業機構（金融和貸款）債務為12億5980萬美元，而雙邊貸款總額為9億2890萬美元。

而宏都拉斯今年1至10 月份，償還的外債總額為10億9960萬美元。1051222

(中央社)