假貨陰影仍在 淘寶網被美列惡名市場

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中國大陸電商龍頭阿里巴巴旗下的淘寶網因假貨問題，時隔4年後再次被美國列入「惡名昭彰市場名單」。

陸媒華爾街見聞報導，美國貿易代表辦公室21日公布2016年的「惡名昭彰市場名單」，淘寶網名列其中。美國貿易代表辦公室認為，淘寶販售假貨，並對相關公司的舉報反應遲緩。

淘寶網上次被列入此名單是在2012年，此後3年未被列入。

阿里巴巴集團則發表聲明回應，對這項決定深感遺憾，因美國貿易代表辦公室無視阿里巴巴在打擊假貨方面所做的工作。

阿里表示，公司在2016年主動下架的侵權產品數量比2015年多了一倍，甚至質疑這項決定是受到當前美國政治環境的影響。

報導指出，阿里曾在去年12月宣布會新增200名員工專職配合政府有關部門打假。1051222

(中央社)