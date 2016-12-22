迎跨年 北市公布信義區3階段交管範圍
2017跨年晚會將至，台北市政府交通局今天指出，12月31日晚上7時起至1月1日清晨3時止，將在信義計畫區分3階段交通管制，呼籲民眾多加利用捷運、公車等大眾交通工具。
交通局交通管制工程處表示，為配合2017跨年晚會暨101大樓煙火施放活動，民國105年12月31日晚上7時起，至106年1月1日凌晨3時止，將在信義計畫區實施3階段交通管制，期間將限制車輛進出，呼籲民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具。
交管處指出，31日為假日，跨年晚會周邊路段較無上下班車潮影響，依往年經驗，轄內主要幹道仍將出現較多車流。
跨年前後易壅塞路段有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等。
高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、臺北橋、忠孝橋等車流較多。
此外，大直美麗華、陽明山仰德大道、木柵動物園貓空等地區周邊道路也有較多車潮出現，呼籲民眾避開這些路段。1051222
(中央社)
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