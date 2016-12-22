週末到林後四林公園 耶誕樹帶回家

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林務局屏東林區管理處與屏東科技大學合作，24日、25日在林後四林平地森林園區舉辦快閃假日市集，除展售學生文創品，也有DIY課程，讓遊客做書架及彩繪聖誕樹帶回家。

屏東林管處與屏東科技大學木材科學與設計系及木材創意研究社合作，學生到林後四林平地森林園區設攤展售自己設計、純手工製作的木材創意作品，有筷架組、精緻墜飾、原木手機架、杯墊、髮髻等，還有搭配耶誕佳節獨家販售的麋鹿馬克杯架及耶誕樹杯墊。

為了滿足喜歡自己動手做的遊客，設計了DIY木工書架及彩繪聖誕樹體驗課程，讓民眾在敲敲木材創意中過耶誕。1051222

(中央社)