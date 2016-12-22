政府推新南向 立委盼促學歷互採認

立委張廖萬堅今天說，政府推動新南向政策，但東南亞16國中，只有5國簽訂教育協定，學歷互相採認更少，「還有很大的努力空間。」教育部回應，台灣學歷在各國被採認多半沒有問題。

立法院教育委員會上午審查教育部預算案，民主進步黨籍立委張廖萬堅表示，東南亞各國中，馬來西亞和台灣互相採認，加上華人眾多，因此馬來西亞來台學習人數也最多，雙方高教交流最密切。其他國家多半沒有官方關係，學歷也互不採認，學生拿台灣學歷難在本國就業、考公職，來台就會有所卻步。

張廖萬堅說，政府喊出東南亞來台留學人數在108年要「倍增」，但包括學歷採認、工作，甚至是結婚、生子、入籍等的障礙，都應該要去除，才能有效吸引國際人才。

對此，教育部國際及兩岸教育司科長曾競解釋，目前「新南向」國家中，馬來西亞、印度兩國和台灣互相採認學歷，其他國家雖沒有正式協約，但就教育部瞭解，台灣學歷在各國被採認多半沒有問題。

例如印尼國民取得國外學歷，就可向印尼高教部申請文憑認證。新加坡則一向沒有官方的認可國外大學列表，而是由醫學、法律、會計等專業機構認定。

不過教育部仍希望拓展互相採認學歷的國家數，曾競表示，未來會透過評鑑機構簽約，或是教育對口單位互相採認等方式突破。現階段除馬來西亞、印度外，教育部也正向越南教育單位爭取，希望明年可互相採認學歷。1051222

(中央社)