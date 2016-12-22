蔡總統盼台韓速簽租稅協定 深化經貿

總統蔡英文（右）22日接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙（左），除期待台韓建立更完整、更全方位的對話機制，並盼能儘速洽簽「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，深化雙邊經貿。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 105年12月22日

總統蔡英文今天接見駐台北韓國代表部新任代表楊昌洙，除期待台韓建立更完整、更全方位的對話機制，並盼能儘速洽簽「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，深化雙邊經貿。

蔡總統這項行程並未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞歡迎楊昌洙來台履新，希望未來雙邊繼續攜手合作，深化台韓友誼。

蔡總統說，楊昌洙有非常豐富的外交經歷，對亞太事務也熟悉。未來在楊昌洙的主持之下，台韓之間一定可在現有的基礎上，持續拓展雙方在產業、經貿、文化等面向的交流。

蔡總統認為，為了亞太地區的繁榮與和平，台韓之間有更深入合作的必要性。事實上，台灣和韓國有相似的民主化歷史與經濟發展的軌跡，也同樣在亞太區域安全的議題上扮演重要的角色。「期待台韓之間能建立更完整、更全方位的對話機制，包括政府之間的往來及智庫所舉行的各種區域安全會議，我方都願意跟韓國一起來努力」。

總統指出，台韓也是緊密的貿易和投資夥伴，應繼續推動經貿相關協定的進展。尤其「台韓避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」的洽簽，下個月將在台北舉行第4次會議，樂見該互惠互利的協定能盡早完成。

訪賓還包括駐台北韓國代表部副代表李祥烈等，由外交部次長李澄然陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。1051222

(中央社)