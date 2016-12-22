漁船走私K他命 查獲80公斤逮3人
檢警調及海巡單位昨晚循線於小琉球海域查獲1艘東港籍漁船涉嫌走私K他命，逮捕黃姓船長等3人，起出約80公斤K他命，市價新台幣4.8億元，可供24萬人次吸食。
調查局南機站、刑事警察局南部打擊犯罪中心數月前據報有毒梟利用漁船欲走私毒品來台，因應耶誕毒趴市場需求，於是報請高雄地檢署及台中地檢署共同指揮偵辦。
檢方於是指揮檢警調海巡等單位展開查，辦案人員昨天傍晚搭海巡艦艇出海，循線在小琉球海域發現1艘東港籍漁船十分可疑，經登船檢查，在船艙密窩發現一批毒品，連夜將這艘漁船押返高雄港清查，於船艙起獲約80公斤K他命毒品，將黃姓船長連船帶人押回高雄港偵辦。專案小組隨後將黃姓船東及陳姓同夥拘提到案。
檢方初步調查，該漁船是利用公海接駁走私。
由於本案今天凌晨就有網友在臉書爆料公社貼出緝毒消息及照片，雄檢說，緝毒照片來源若由公務員流出將觸及洩密罪，將展開追查。1051222
(中央社)
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