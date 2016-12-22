新垣結衣太可愛！《月薪嬌妻》大結局收視破20％

新垣結衣的《月薪嬌妻》完結，收視率表現亮眼！（圖／翻攝YouTube）

新垣結衣與星野源主演的《月薪嬌妻》昨晚大結局，收視率飆破20.8%，更是年末超夯話題之一！而NHK也看中新垣結衣人氣，找她在《紅白歌唱大賽》擔任評審，更有機會大跳超萌片尾舞。

《月薪嬌妻》果然吸引大批死忠觀眾守在電視機前觀看，收視率飆破20.8%！但更紅的，是新垣結衣與星野源在片尾的超夯舞蹈，不僅吸引海內外粉絲爭相模仿學習，現在兩位男女主角更受《紅白歌唱大賽》擔任評審，外界都看好有機會看到兩人在節目上大跳這支超級萌舞蹈。

除此之外，另一個超吸睛跳片尾舞的，是美國駐日大使、已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）女兒卡洛琳甘迺迪都換上聖誕裝萌跳，她帶領大使館職員一起跳的版本近日還在網上瘋傳，不難看出《月薪嬌妻》魅力！

(中時電子報)