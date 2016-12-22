就職2周年 林佳龍：舊城新生最有感 再拚交通環保

林佳龍就職2周年強調舊城新生最有感，再拚交通與環保！(陳世宗攝)

台中市長林佳龍就職2周年，媒體詢問他認為對市民最有感的施政是什麼？林佳龍市長表示，對許多人而言最有感的是舊城區再生，以及治安穩定與城鄉差距縮短。展望未來2年亟需更努力的項目，則是交通與環保；針對與中國大陸交流，他認為近來籌辦2019東亞青奧與北京密切接觸，未來只要中國大陸城市願意鬆綁，台中也樂意多一些接觸。

台中市政府團隊就職2周年，今日舉行「大台中、進步中」記者會，由林市長報告施政2年的具體成果；會後媒體詢問林市長目前最有感的施政是什麼？林佳龍表示，市民有感的是舊城區再生，許多民眾紛紛說柳川變得更漂亮了，中區有許多文創旅店進駐，舊城都市更新也進行中，一步步正在改變中。

林佳龍表示，市民的生活品質提升，已反映在治安、舊城再生與城鄉差距縮小這些面向，改變已經開始，但許多大型建設，大約還需要2年成果才會慢慢顯現。大的改造工程涉及都市計畫調整，目前台中市區域計畫已經進到內政部進行審查，推動「大台中123」政策才有法源，接下來將逐步落實。

林佳龍上任前，曾調查治安與交通是2大民怨。他表示經過2年努力，治安已經穩定；也有6成民眾認為交通已有改善，市府對交通改善已有完善規畫，然而需要持續經費與執行時間，現在市府正展開「交通大作戰」，這將是未來施政重點。

對於未來2年施政重點！林佳龍說，除了交通，就是環保，尤其是空汙、水、廢棄物處理等；現代人不再只重視經濟發展，對於環保也是越來越重視，市府努力讓資訊更開放，像是推出空品旗等。東北季風仍會帶來霾害，市府勇於承擔面對，像與台電協調火力發電廠降載、制定生煤自治條例等，發動中央政府重視，企業也願意與市府配合。

在未來2018花博、2019東亞青奧後，林佳龍期待透過都市計畫，打造花園城市與運動城市，讓台中成為名實相符的「中都」、是北中南三核心中的「中核心」，共同帶動周邊區域發展，提升台灣的國際競爭力。

媒體關切台中市與國際城市的交流規畫。林佳龍表示，交流是「王道」，目前將國際交流範圍鎖定在台中飛行距離5小時內的城市，包含日韓、港澳、東南亞國家等。其中台中與大分縣有溫泉方面的交流、與青森有水果運銷方面的交流、北海道則有踩舞交流，雖然沒有邦交，但是城市間的交流更加務實。

針對中國大陸部分，林佳龍表示，中國大陸限於政策有比較多的限制，但他認為交流不要設限，只要對方願意，可以各自表述、擱置差異、對等互惠，在這樣的前提下，台中市樂意推動。

林佳龍強調，近期與中國大陸交流最明顯的表現在籌辦2019東亞青奧，期間與中國奧會有不少接觸，日前也去北京爭取支持增加自由車、輕艇項目，這些交流淡化了主權國家爭論，對方也保留一定管道溝通；若不涉及國對國，而是城市間交流，各界可更務實看待。

(中時)