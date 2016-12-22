修杰楷曝賈静雯預產期 允諾會辦婚宴

修杰楷允諾會舉辦婚宴。(圖/修杰楷臉書)

藝人賈靜雯與修杰楷相差9歲姐弟戀修成正果，兩人更產下一女「咘咘」，日前更傳出賈靜雯已懷上第三胎，對於再度當爸的修杰楷，喜悅之情溢於言表，甚至還提早曝光賈靜雯的預產期。

修杰楷表示目前老婆賈靜雯懷有六個月身孕，腹中寶寶是女嬰，預產期預計在明年三月，對於是否拚到生男孩為止，修杰楷表示畢竟又不是老婆無法生孩子，但也表示只要小孩健康就好，沒有期待一定要生男生，至於婚禮何時會辦，修杰楷表示原本是選在退伍後，但現在仍在討論中，但是絕對會辦，只不過暫不知會用何種方式舉行。

(中時電子報)