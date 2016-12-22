MLB》泰森羅斯超夯 20多隊搶著要
在查普曼等強將，紛紛找到新東家後，若要說現在市場上的熱門人選，是英卡納西昂等三大重炮手，這答案卻意外是否定的，據美媒報導，現在市場上引爆「23搶1」激烈爭奪戰的主角，是教士今年因傷所苦，整季僅投1場的先發投手泰森羅斯。
現年29歲的羅斯，今年是大聯盟第七個球季，生涯年是在2014年，該年他出賽31場，繳出13勝14敗、自責分率2.81的優異成績，並首度入選明星賽，然而隔年力投生涯最多的33場先發後，今年只在4月登板1場，留下5.1局狂失8分的難堪成績，即因胸廓出口症候群傷勢，未再有出賽紀錄。
羅斯在季後成為自由球員，在教士似乎不傾向與他進行薪資仲裁的情況下，儘管甫走過傷痛，以他過往的實績，仍讓多隊願意豪賭一把。據《CBSSports》報導，資深記者海曼(Jon Heyman)在推特上指出，現在包括小熊、遊騎兵、印地安人、海盜等隊在內，共有23支球隊想延攬他入隊。
(中時電子報)
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