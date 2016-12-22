台鐵今年軌道意外死亡26人 誤點數千分鐘

台鐵今年軌道事故已有26人死亡。（台鐵提供）

經統計台鐵過去一年曾發出的通報及媒體報導，今年台鐵至少已發生26起軌道意外死亡事故，其中掉落月台8起，占30.76%；12起穿越平交道，占46.15%；另有6起則是穿越軌道遭撞，占23.07%。

今年台鐵軌道事故26死亡 影響近8萬名旅客

從影響旅客層面來看，事故至少延遲近8萬名旅客，影響至少237列次火車誤點，保守估計事故排除時間近2000分鐘，若累計個別車次誤點時間，將達數千分鐘。

各月因軌道意外死亡人數則為，1月2人、2月3人、3月5人、5月1人、6月5人、7月1人、8月1人、9月3人、10月3人、11月1人及12月1人。

對台鐵而言，每次事故發生就要協調接駁專車，或加開火車班次，皆造成額外成本；今年二二八年假前後，更因新北樹林、高雄橋頭平交道行人遭撞，延誤班次，台鐵自掏腰包，各買500杯、800多杯飲料向旅客致歉。

曾發生一班車同天撞死2人

今年較重大的台鐵死亡意外，包括10月徐姓志願役女兵在竹南火車站月台落軌；9月，女童跨越宜蘭頭城鎮平交道，不幸遭撞。

甚至在6月底發生，同一列自強號，竟在4個小時之內，撞上誤闖嘉義市平交道的陳姓重聽婦人，又撞上跳下桃園楊梅月台的男子；另就在同天，新竹也有1名行人穿越軌道遭撞死。

另在3月，一名男子到高雄左營站附近軌道臥軌，但被一列區間車駕駛發現，緊急煞車未撞上，男子只好起身「讓軌」；沒想到男子死意甚堅，4分鐘後，衝向另一自強號，被撞死亡。

台鐵軌道意外死亡已有下降趨勢

不過，台鐵軌道意外死亡人數已有下降趨勢。據台鐵統計，2010年至2015年，6年共發生400起行車事故，造成330人死亡、211人受傷，在非平交道路段傷亡最多，包括跨越、行走軌道、臥軌及跳下月台等，共造成251人死亡、116人受傷，占比高達55%。

過去6年分別死亡48人、50人、41人、42人、29人、41人。

立院也在今年修法通過擅闖軌道、平交道，從罰款1500元至7500元，提高到10000元至50000元。

台鐵是否應加裝月台門及警示系統？

另外，台鐵自去年開始推動「鐵路行車安全改善6年計畫」，除了規畫平交道立體化，也就是做跨鐵路的陸橋或地下道；也已編列4.3億元，針對台鐵高危險路段增設鐵絲網，總長175公里，試圖「圍」住人命。

不過，資深台鐵人員指出，過去台鐵也有做過類似設施，「但過去就曾發生住在軌道附近的民眾，為了貪快，不惜破壞台鐵架設的安全措施。」他強調，培養安全意識更重要。

另外，台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良建議，台鐵應比照台北捷運、高鐵加裝月台門，及軌道侵入警示系統，並落實闖入就重罰，「台鐵防治軌道意外需更積極！」

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(中時)