中市「青年希望工程」 成果豐碩

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台中市政府教育局今日舉辦「產學訓用人才培育成果發表會暨就業媒合博覽會」，分享創新創業、輔導學生就業及升學成果。（陳世宗攝）

台中市政府教育局今日舉辦「產學訓用人才培育成果發表會暨就業媒合博覽會」，由市府相關局處與今年度簽署產學合作的學業界代表，分享創新創業、輔導學生就業及升學成果。「是唯一，就是第一！」

市長林佳龍表示，市府推動產學訓用一條龍，建立產學合作聯盟，讓人才培育無縫接軌，就是希望年輕人畢業就是「就業」，甚至「創業」，更提供產業界所需人才，創造學生、產業、政府多贏。

今日成果發表會邀請木工業、自行車、工具機、觀光、農業等業者參加，就業媒合博覽會也邀請45家廠商設攤，提供求職學生與廠商媒合交流機會；全市高中、國中約600位師生也到場觀摩，希望藉由這場活動，進行職涯探索，未來不管是升學還是就業，都能找到適合自己的出路。

林佳龍表示，台中市政府自去年起推動「青年希望工程」，結合孩子的學業及未來就業，以產學訓用、人才培育為主軸，整合教育、經濟發展、勞工、文化、農業等市府局處資源，培育產業需求技術人才，並提供學生適性就學、就業機會。

林佳龍說，這個結合技職再造與產學合作的政策，目前已有初步成效，像是大甲自行車產業已成功媒合大甲國、高中職、自行車業者及科技大學簽署合作意向書；新社農業產業也媒合新社高中與行政院農委會種苗改良繁殖場簽署合作備忘錄，落實學用合一目標。

為打造台中成為台灣最宜居城市，必須要讓市民擁有好生活，而好生活必須要有好工作，有了薪資才有能力消費。林佳龍說，今年市府媒合6所科技大學、15所高中職與31家業者簽署合作意向書，成立在地聯盟，希望讓孩子們在求學過程習得一技之長，未來進入職場，薪資待遇可望超過平均工資，而透過學校提前做好人力媒合，產業界也可以得到所需人才，創造學生、產業、政府多贏。

教育局長彭富源表示，全球已邁入知識經濟、工業4.0時代，台中市擁有產值豐富的工具機、航太工業及精密機械等特色產業，加上人文薈萃、商業活動蓬勃發展，市府為此推動產學合作、縮短學用落差、媒合青年投入產業的「青年希望工程」，為台中市發展「智慧機械之都」奠定基礎。

彭富源強調，未來將持續推動產學合作計畫，落實課程、訓練及就業輔導，讓台中市「青年希望工程」人才培育無縫接軌，建構一個讓學生在學習及就業上更完整的環境。

(中時)