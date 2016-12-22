中市跨年晚會接駁 市區公車延後收班

「2017花Young台中」跨年晚會今年以雙主場形式，31日將在洲際棒球場及麗寶樂園登場，台中市交通局安排5條接駁車路線、300輛公車及遊覽車接駁，市區公車也會配合延後收班。

台中市交通局長王義川今天表示，31日下午4時至晚間10時，在豐原火車站(東站)、朝馬轉運站(秋紅谷)及高鐵台中站都有接駁車行駛至麗寶樂園；洲際棒球場接駁車則可在朝馬轉運站(秋紅谷)及潭子火車站搭乘。

另外，為配合疏運跨年晚會散場人潮，交通局已協調部分市區公車路線延後收班至明年1月1日凌晨2時，其中台灣大道優化公車(300路)自1月1日凌晨0時至2時，每15分鐘發一班車，其他市區公車也將配合延後收班。

交通局指出，配合跨年晚會交通管制措施，從31日下午2時起，14、14副、14延及771路公車將調整行駛后庄路-松竹路-環中路-昌平路，影響站為「四張犁(昌平路)」及「四民頂街(昌平路)」，民眾可至后庄路替代站「四民衛生所」、「四張犁國小」、「后庄松平路口」及「后庄」乘車。

此外，127路公車(往豐樂雕塑公園方向)則調整行駛環中路-昌平東七路-豐樂路-崇德路，影響站包括「環中長生巷口」、「洲際棒球場」及「錦村市場」，民眾可至「豐樂昌平東六路口」乘車。

交通局表示，12、58、71及127(往洲際棒球場方向)路公車不受交通管制措施影響，但若人潮過多，將配合現場員警指揮調整行駛動線(規劃調整為行駛崇德路-環中路-昌平東七路-豐樂路-崇德路，影響站為「錦村市場」及「洲際棒球場」)。晚會交通管制措施解除後，公車即恢復原行駛動線及停靠站位。1051222

(中央社)