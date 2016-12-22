文大董事會爭議 教團盼增公共監督

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中國文化大學近日舉行董事會改組，並傳出可能與薇閣中小學成「一條龍」，引發爭議。全國教師工會總聯合會今天呼籲，應加強私校的公共監督，增設勞工董事、公益監察人等。

文大昨天下午召開董事會，最後投票通過下一屆董事會人數從15人減為11人，外界揣測，薇閣文教公益基金會董事長李傳洪可望掌握多數席次，成為文大的實質主導者。

全教總今天發出新聞稿指出，文大爭議凸顯私校家族化和缺乏公共監督的問題。文大董事會成員「家族色彩」濃厚，既沒學校教職員代表，也沒有具社會公信力的外部董事。

全教總呼籲，教育部應修法降低私校三親等內董事比例至1/5，杜絕私校家族化。要求揭露重大校務資訊，並增設公益董事、勞工董事、公益監察人等，強化公共監督，增強私校的辦學體質。1051222

(中央社)