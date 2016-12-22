隔尿布猥褻女病患 男看護判刑1年

我要評比

台南柯姓男看護被控在醫院親吻女病患，並隔著紙尿褲撫摸女方下體。最高法院今天依乘機猥褻罪判柯男1年確定。

判決指出，柯男受僱於一家企業社，被派遣到台南一家醫院擔任病患照顧服務員，他在民國102年11月間利用職務之便，在凌晨4時許，進入女病患房內；女病患誤認是鄰床病患親友，請柯男幫忙用凡士林塗抹唇部，柯男發現女方全身無力、發聲不清而不能抗拒，竟起色心加以猥褻。

柯男在凌晨5時許，親吻女病患嘴巴並隔著褲子、紙尿布撫摸女方下體，後來還撫摸女方大腿內側，對著女方說：「妳太瘦了」等語，以滿足自己性慾。女病患後來向醫院反映，並報警處理。1051222

(中央社)